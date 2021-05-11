Глава МИД Украины заявил, что Россия перестала "бряцать оружием"

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, что РФ перестал "бряцать оружием" у границ республики.

- За последний месяц все мы увидели, как работает сдерживание на практике. Хочу поблагодарить всех партнеров Украины за то, что они нас вовремя услышали, за то, что они сделали свой очень важный взнос в то, что Россия перестала бряцать оружием, — сказал министр на форуме "Украина 30. Безопасность страны".

По его мнению, Россию может возобновить эти действия в любой момент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижение российских войск по территории страны не должно вызывать беспокойства других государств, поскольку Россия не представляет угрозу для других стран мира. По его словам, российские войска передвигаются по территории государства в тех направлениях, в которых считает нужным.