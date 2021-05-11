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Происшествия11 мая 2021 13:36

Причиной стрельбы в школе в Казани могла быть месть

По предварительным данным, причиной стрельбы Ильназа Гаявиева в школе в Казани могла быть месть
Ася КУЗНЕЦОВА
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Причиной стрельбы 19-летнего Ильназа Галявиева в школе в Казани могла быть месть, сообщил источник в правоохранительных органах.

- По предварительным данным, молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти, - приводит ТАСС слова своего собеседника.

Также отмечается, что большинство убитых учились в 8 "А" классе.

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