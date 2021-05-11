Причиной стрельбы в школе в Казани могла быть месть

Причиной стрельбы 19-летнего Ильназа Галявиева в школе в Казани могла быть месть, сообщил источник в правоохранительных органах.

- По предварительным данным, молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти, - приводит ТАСС слова своего собеседника.

Также отмечается, что большинство убитых учились в 8 "А" классе.

Стрельба в школе в Казани 11 мая 2021: прямая онлайн-трансляция с места событий

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"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.