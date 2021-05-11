Федор Смолов может быть вызван в сборную только в случае необходимости. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 11 мая, тренерский штаб сборной России огласил расширенный список футболистов, которые будут готовиться к матчам чемпионата Европы 2020. В нем - 30 игроков, в окончательную заявку попадут 26 человек.

Обращает на себя внимание тот факт, что сам список состоит из 26 игроков "основы" и семи футболистов "запаса". Так, неожиданностью выглядит тот факт, что в линию атаки в сборную попали Дзюба, Заболотный и Соболев. Однако же форвард "Локомотива" Федор Смолов - во второй части списка. Он состоит из семи игроков, которые могут быть вызваны в случае необходимости. В этой семерке - еще два участника ЧМ-2018 - защитник Игорь Смольников и полузащитник Юрий Газинский из ФК "Краснодар".

Сборная России начнет подготовку к чемпионату Европы по футболу с 20 мая в Новогорске. С 22 по 31 мая - будет тренировочный сбор в Австрии. А на 1 и 5 июня запланированы два товарищеских матча: в гостях с Польшей и дома в Москве с Болгарией.

Сборная России на групповом этапе Евро-2020 проведет три поединка: с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

Расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к Евро-2020 выглядит так:

Вратари: Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Денис Макаров ("Рубин" Казань), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак" Москва).

Резервный список из семи футболистов:

Вратари: Александр Максименко ("Спартак" Москва).

Защитники: Игорь Смольников ("Краснодар"), Дмитрий Чистяков ("Зенит" Санкт-Петербург).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Даниил Лесовой ("Динамо" Москва), Резиуан Мирзов ("Химки").

Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив" Москва).