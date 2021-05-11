Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в Казани. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани. Глава кабмина назвал случившиеся бесчеловечным и жестоким.

"Уважаемые коллеги, я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия. Стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко. Ученики школы и взрослые погибли. И каждая такая потеря - это огромное горе", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Напомним, что днем 11 мая злоумышленник открыл стрельбу у гимназии №175. Согласно последним данным пострадали 32 человека, 8 стали жертвами.

Президент РФ Владимир Путин также выразил соболезнования родным и близким погибших.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Занятия во всех школах отменены.