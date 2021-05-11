Стало известно, из какого оружия велась стрельба в казанской школе Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно из какого оружия вел стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175. У парня было пятизарядное гладкоствольное ружье Hatsan Escort.

Он приобрел оружие буквально месяц назад, сразу после получения лицензии. Об этом Life.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжении силовиков имеется видео, записанное 16 апреля. На кадрах видно, как молодой человек выбирает оружие в магазине.

За два дня до этой даты ему выдали документы, разрешающие владеть оружием.

Оружие молодой человек купил за месяц до происшествия. Фото: Life.ru

Теперь силовики проверяют законность получения бумаг, так как молодой человек уверен, что «он бог», и его цель «уничтожать биомусор». Отмечается, что на учете парень нигде не стоял.

Стрельба в казанской школе произошла 11 мая. Погибли учительница и семеро детей, более 30 человек пострадали.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил отменить занятия во всех школах Казани 12 мая.

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