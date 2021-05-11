Детский омбудсмен о ЧП в школе Казани: стрелять по детям - верх трусости

Анна Кузнецова назвала трусостью стрельбу в школе в Казани Фото: Иван МАКЕЕВ

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала стрельбу в школе в Казани, которая произошла 11 мая 2021 года.

- Сегодня произошла трагедия в Казани, погибли дети. ... Мы на связи с регионами, разными ведомствами ... Верх трусости - стрелять по детям. Мы работаем дальше, выражаем соболезнования от всего сердца, — сказала она на заседании Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

Также Кузнецова объявила минуту молчания в связи с произошедшим.

Напомним, что днем 11 мая злоумышленник открыл стрельбу в казанской гимназии №175. По последним данным, в результате произошедшего погибли 8 человек, среди которых семеро — дети. Еще 32 человека пострадали.

Власти Республики Татарстан объявили 12 мая 2021 года днем траура. В этот день уроки во всех школах были отменены. Также в столице Республики Татарстан ввели режим контртеррористической операции (КТО).

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"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.