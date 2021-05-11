"Во мне начал пробуждаться монстр": что говорил на допросе устроивший стрельбу в школе Казани

Напавший на школу в Казани сообщил о своих планах в Телеграм-канале Фото: Оперативная съемка

В сети появилось видео допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, который утром сегодня, 11 мая 2021, открыл стрельбу в школе №175 в Казани. Он убил семерых детей и одного учителя.

- Я осознал себя Богом не сразу, месяца два назад. А летом во мне начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть, - кричал на допросе Галявиев.

Он также рассказал, что он отрёкся от родителей и заявил ранее матери, что считает себя богом.

- Я впервые сказал это своей маме. У меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл, - сказал напавший на школу.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, перед стрельбой в школе Галявиев завёл Telegram-канал, в котором сообщил о своих планах убить учащихся и учителей школы.

Стрельба в школе в Казани 11 мая 2021: прямая онлайн-трансляция с места событий

Стрельба и взрыв в школе №175 в Казани: погибли учительница и семеро детей, 20 человек пострадали (подробнее)

"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.