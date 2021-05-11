Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о создании общественного движения «Команда 47»

Губернатор Александр Дрозденко для старт новому общественному движению «Команда 47». Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области появилось новое общественное движение «Команда 47». О его создании губернатор 47-го региона Александр Дрозденко объявил 9 мая, в День Победы, на встрече с ветеранами и студентами в Гатчине. Новое движение объединит все добрые начинания и инициативы ленинградцев – от субботников на воинских мемориалах до массовых акций в поддержку ветеранов.

По словам Александра Дрозденко, создание такого движения было его мечтой на протяжении последних нескольких лет.

- «Команда 47» займётся всеми добрыми делами: от субботников до поддержки ветеранов. Это моя мечта последних нескольких лет. Я рад, что меня поддержали и молодёжь, и старшее поколение, - рассказал глава Ленинградской области.

Неофициальное название «Команда 47» уже активно использовалось и ранее. Губернатор, члены его команды, лидеры движений и волонтеры ставили на своих страницах в соцсетях хэштег #команда47, когда рассказывали об общественных акциях и различных начинаниях ленинградцев. В числе таких акций – помощь ветеранам Великой Отечественной войны, поддержка пенсионеров на самоизоляции во время пандемии коронавируса, субботники, посадка деревьев, благоустройство дворов, спортивные мероприятия для детей и молодежи и многое другое.

Александр Дрозденко подчеркнул, что новое движение будет именно общественным, а не политическим.

- Время объединить всех, кому дорога Ленобласть. Объединить всех, кто своими делами стремится сделать ее краше. Сегодня волонтеры на встрече предложили сделать из #команда47 общественное движение. Без политики, - написал губернатор региона на своей странице в Инстаграме (https://www.instagram.com/p/COp8oh3r6RU/).

Александр Дрозденко рассказал, что сегодня в Ленинградской области осталось 626 ветеранов боевых сражений - живых свидетелей Великой Отечественной войны.

- Оказывая помощь старшему поколению, мы должны дойти до каждого ветерана, помочь им с решением бытовых вопросов. И в этом незаменимы волонтеры: все должно идти от души, - отметил губернатор.

На встрече с ветеранами в Гатчине Александр Дрозденко рассказал об еще одном значимом для области событии. В Гатчинском районе появится мемориал жертвам среди мирного населения, замученным фашистами. Для Ленинградской области Великая Отечественная война стала одной из самых тяжелых страниц в истории. Линия фронта проходила по ее территории больше трех лет. Многие населенные пункты были буквально снесены с лица земли, убиты тысячи мирных жителей, в том числе стариков и детей. Закладка первого камня мемориала состоится 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Губернатор пообещал, что новый мемориал будет включён во все туристические маршруты Ленинградской области.

Глава региона подчеркнул, что увековечивание памяти героев важно для воспитания молодого поколения. Во многом этому способствует появление новых бюстов, переименование улиц и скверов, проведение военно-патриотических акций, исторических реконструкций.