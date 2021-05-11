Депутат Алексей Чепа прокомментировал внесение проекта о денонсации Договора по открытому небу

В Госдуме оценили внесение проекта о денонсации Договора по открытому небу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал сообщение о том, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН).

Политик отметил, что действия США не оставили России другого выбора.

«Естественно, инициатором расторжения этого договора явились США... И нам ничего не остается делать, как выходить из этого договора», — цитирует политика RT.

Депутат отметил, что если бы Россия решила сохранить договор, то самолеты НАТО продолжили бы летать над территорией страны и передавать данные Америке.

«Поэтому при таких условиях мы вынуждены тоже выходить из этого соглашения. Было несколько попыток, обращались к США, но они не услышали нас», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации РФ Договора по открытому небу. Проект уже зарегистрирован и направлен председателю, пишут «Известия».

В свою очередь совет Государственной Думы решил рассмотреть денонсацию ДОН в приоритетном порядке, передает ОТР.