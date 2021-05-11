В Татарстане проверят владельцев оружия после стрельбы в школе в Казани

В Республике Татарстан проверят владельцев оружия после стрельбы в школе в Казани. Фото: АЛЕЕВ Егор/ТАСС

В Республике Татарстан пройдет комплексная проверка всех владельцев оружия после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

- Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана, — гласит текст распространненого сообщения.

Напомним, что днем 11 мая злоумышленник открыл стрельбу в казанской гимназии №175. По последним данным, в результате произошедшего погибли 8 человек, среди которых семеро — дети. Еще 32 человека пострадали.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия в РФ. Поручение было сделано после доклада директора ФСБ Бортникова о стрельбе в казанской школе 11 мая.Позже появилась информация, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время думского заседания поручил комитету по безопасности проанализировать законодательству по обороту оружия.

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