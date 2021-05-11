«Вахтерша пускала всех, кого знает в лицо»: ученик рассказал, как охраняли казанскую школу, где произошла стрельба

Ученик рассказал, как охраняли казанскую школу, где произошла стрельба Фото: АЛЕЕВ Егор/ТАСС

Казанскую школу, где произошла стрельба, в этот день охраняла вахтерша. Женщина пускала в здание всех, кого знала в лицо, а на случай ЧП, была установлена тревожная кнопка.

- Вроде дежурят посменно, несколько человек. Все в возрасте. Как и уборщицы, тоже все пенсионерки, - рассказывает ученик 11 «А» класса сайту mk.ru.

Помимо этого, на входе в школу была установлена рамка металлоискателя. Но дети почему-то уверены, что она не работала.

- Обычно дверь открывает только вахтерша. Рядом с ней сидит охранник. Вот эти два человека в возрасте сидят на входе. Система такая: когда выходим из здания, сами нажимаем на кнопку и дверь открывается. Заходим, тоже жмем на звонок. Дверь открывает вахтерша. Нас всех в лицо знают, пропускают. Возможно, террориста тоже знали, если он здесь учился. Вот и пропустили. Посторонних вряд ли пустили бы, - рассказывает собеседник издания.

Школьник подтвердил, что как только раздались первые выстрелы, директор школы по громкой связи попросила всех запереться в классах.

- Сидели тихо и ждали, старались не шуметь. А ребята из других классов скидывали видео в чат. Позже нас вывели, я видел, что первый этаж прилично пострадал. На нашем, третьем этаже тоже были выбиты стекла, но не так как на первом. Там обломки дверей, много крови на полу, - поделился молодой человек.

Утром 11 мая в Казани в школу №175 на улице Файзи зашел молодой человек. 19-летний парень расстрелял 8 человек, еще более 20 получили травмы.

Силовикам удалось задержать преступника. Им оказался бывший выпускник гимназии.

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