Восемь пострадавших при стрельбе в школе в Казани находятся в тяжелом состоянии

В Минпросвещения России сообщили, что восемь пострадавших при стрельбе в казанской школе из 21 находятся в тяжелом состоянии. Еще 13 находятся в состоянии средней тяжести.

Как пишет Telegram-канал Минпросвещения ведомства "Большая перемена РФ", среди пострадавших есть школьники от семи до 15 лет, а также взрослые в возрасте 19, 50 и 62 лет.. Возраст еще одного из пострадавших не уточняется.

Напомним, что днем 11 мая злоумышленник открыл стрельбу в казанской гимназии №175. Согласно официальным данным, в результате произошедшего погибли 8 человек, среди которых семеро — дети. Еще 21 человек пострадал.

Ранее появилась информация, что власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в школе в Казани. Также по 400 тысяч выплатят тем, кто получил тяжлые и средние ранения. 200 тысяч рублей получат граждане за легкие ранения.

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"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.