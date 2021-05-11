Вахтерша и сотрудник школы Казани были ранены при нападении, но успели нажать на тревожную кнопку

Власти Татарстана сообщили, что вахтерша и охранник школы в Казани были ранены при нападении, но все-таки успели нажать на тревожную кнопку.

В пресс-службе президента республики сообщили, что на дверях школы установлены система, которая не пропускает посетителей без карточки.

- Как только этот человек подошел и попытался войти - у него не было карточки, - соответственно, ему начали препятствовать. Все заблокировалось и он открыл огонь, ранив человека, который там на охране стоял. Рядом с этим человеком всегда стоит второй, технический сотрудник, который успел на тревожную кнопку нажать. Это спасло огромное количество жизней, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что днем 11 мая злоумышленник открыл стрельбу в казанской гимназии №175. Согласно официальным данным, в результате произошедшего погибли 8 человек, среди которых семеро — дети. Еще 21 человек пострадал.

Ранее пресс-служба администрации Казани сообщила, что школу в Казани, где произошла стрельба, охраняла только вахтерша. Также была установлена тревожная кнопка. В последний раз при охране школы задействовали ЧОП три года назад.В настоящее время услуги данного ЧОП оплачены в полном объеме, добавили в мэрии.

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