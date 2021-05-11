Видео перехвата российским Су-30 трех военных самолетов Франции показало Минобороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский истребитель Су-30 перехватил три самолета военно-воздушных сил Франции над акваторией Черного моря. Об этом во вторник, 11 мая, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

Сообщается, что сегодня днем российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря зафиксировали несколько иностранных воздушных целей, которые приближались к государственной границе России. Для идентификации целей и их перехвата в воздух подняли истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения российских ВВС и противовоздушной обороны Южного военного округа.

Российский экипаж идентифицировал воздушные цели как два самолета французской тактической авиации «Мираж-2000» и одно судно-заправщик C-135. Су-30 успешно сопроводил их над водами моря.

Подчеркивается, что весь полет российского истребителя прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России допущено не было.