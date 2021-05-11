Генсек ООН признал решающую роль СССР в победе над нацизмом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш назвал решающим вклад, который внес народ СССР в победу над нацизмом. В беседе с журналистами во вторник, 11 мая, она отметил, что действия СССР помогли спасти европейские государства и весь мир от захвата.

- Накануне прошло празднованию победы над нацизмом. Хочу выразить народу России свою глубокую солидарность в этот момент. Войска СССР внесли решающий вклад в разгром нацизма, и советский народ невероятно пострадал. Чтобы добиться поражения нацизма. Выражаю свое восхищением этим вкладом, - отметил Антониу Гутерреш.

Напомним, генсек ООН 12-14 мая приедет в российскую столице с визитом. Недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров проведет переговоры с Гутеррешом 12 мая.

Ранее генеральный секретарь ООН призвал всех сотрудников организации привиться российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V».