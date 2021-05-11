Число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти человек. Фото:Егор Алеев/ТАСС.

Число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти человек. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли 9 человек", - сказал президент.

Напомним, 11 мая неизвестный вошел в школу №175 города Казань и устроил стрельбу. В результате девять человек погибли, 32 получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.

В школе не оказалось охраны. За порядком следила вахтерша, которая и нажала тревожную кнопку в момент стрельбы. Преступника задержали. СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.

В Казань вылетел борт МЧС РФ с врачами и психологами, которые окажут помощь семьям погибших и пострадавших.

12 мая объявлен в Татарстане днем траура. Все занятия в учебных заведениях отменены. Семьям погибших при стрельбе в школе в Казани выплатят по 1 миллиону рублей.

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