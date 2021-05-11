Посольство США в РФ выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе в Казани

Американское посольство в России выразило соболезнования родным и близким тех, кто погиб в результате стрельбы в казанской школе 11 мая.

- Мы глубоко опечалены сегодняшними трагическими событиями в Казани и потерей стольких невинных жизней. Выражаем глубокие соболезнования семьям жертв, — написала официальный представитель американской дипмиссии Ребекка Росс у себя в Twitter.

Напомним, что днем 11 мая злоумышленник открыл стрельбу в казанской гимназии №175. Мужчина был задержан. Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погибло 8 человек, семеро из которых — дети.

Позже президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти человек. Отмечается, что скончалась женщина.

12 мая был объявлен днем траура в Татарстане. Все занятия в учебных заведениях отменены.

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"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.