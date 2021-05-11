Суд Украины оставил в силе новые правила написания русских фамилий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский апелляционный суд удовлетворил жалобу министерства образования и науки государства на решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления, которым вводились новые правила украинского правописания. Принятое решение означает, что на Украине продолжат действовать новые правила правописания, в том числе изменение написания русских фамилий.

- Суд отменил решение ОАСК относительно украинского правописания. Пояснений своего решения суд не представил, спор будет продолжен. Основания узнаем позже. Кассационную жалобу подавать будем, - написал во вторник, 11 мая, в Telegram-канале адвокат Ростислав Кравец.

Напомним, в январе киевский окружной суд отменил постановление правительства Украины о введении новых правил правописания, но в марте кабмин страны подал апелляцию на решение суда.

Правительство Украины в 2019 году утвердило новые правила украинского правописания, в соответствии с которыми изменилось написание русских фамилий. Например, фамилии с окончанием «ой» получают окончание «ий».