Минпросвещения направило в регионы России рекомендации по усилению мер безопасности в школах после трагедии в казанской гимназии Фото: REUTERS

Российский министр просвещения Сергей Кравцов подписал рекомендации для регионов страны по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях на фоне трагедии, которая произошла сегодня в школе № 175 в Казани. Об этом во вторник, 11 мая, сообщается на официальном сайте Минпросвещения РФ.

Рекомендации содержат правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья учащихся и работников образовательных организаций.

- Надо разработать дополнительные меры с учётом анализа текущей обстановки, провести проверки состояния защищённости школ, колледжей и детских садов, организовать разъяснительную работу с педагогами, провести классные часы о законопослушном поведении и общешкольные родительские собрания, - говорится в документе.

Ведомство также обратило особое внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований к антитеррористической защищённости образовательных организаций.

Рекомендации министерства включают подробный антикризисный план работы, который должен обеспечиваться поддержкой внешнего консультанта. Этим специалистом должен быть представитель антикризисного подразделения или городской службы экстренной психологической помощи.

Сегодня 19-летний Ильназ Галявиев вошел в школу №175 города Казань и устроил стрельбу. В результате девять человек, в том числе семь детей, погибли, 21 человек пострадал. Власти Татарстана сообщили, что вахтерша и охранник школы были ранены при нападении, но все-таки успели нажать на тревожную кнопку.

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