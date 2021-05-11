В Госдуме предложили мониторить "преступные намерения в соцсетях" после стрельбы в школе в Казани

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил мониторить "преступные намерения" в интернете и социальных сетях после стрельбы в казанской школе.

Он сообщил, что злоумышленник сообщил о планах напасть на школу в своем Telegram-канале. Аналогичным образом поступали и фигуранты похожих преступлений в последние годы.

- В связи с этим мне важно понять следующее. Вот стоит мне в поиске или даже в частной переписке по мессенджеру, в электронной почте, в соцсети упомянуть какой-то товар или услугу, на меня тут же начинают валиться рекламные баннеры и ссылки на эту тему. То есть, коммерческие ИИ очень точно и оперативно отслеживают мои интересы и намерения, — написал Горелкин у себя в Telegram-канале.

Он предложил создать систему, которая будет отслеживать "преступные намерения" и "фразы-триггеры" в соцсетях и прочих сайтах.

Напомним, напавший на школу в Казани сообщил о своих планах в Телеграм-канале. В одном из постов он заявляет, что является Богом и намерен отчистить мир от "живности". В остальных сообщениях открывшего стрельбу сказано: "Я явился в этот мир мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас", "Сегодня убью огромное количество биомусора".

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