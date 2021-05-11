Режим контртеррористической операции в Казани отменен. Фото: REUTERS

Режим контртеррористической операции в Казани отменен. Об этом сообщили в УФСБ.

"С 14 часов 30 минут по московскому времени 11 мая в пределах территории проведения "КТО" правовой режим контртеррористической операции отменен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее режим контртеррористической операции был введен в Казани после того, как 19-летний житель столицы Татарстана Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175.

Злоумышленник пришел в учебное заведение и открыл стрельбу по детям и персоналу из легально приобретенного гладкоствольного ружья. В результате нападения девять человек погибли, пострадали 32.

Большинство пострадавших – дети. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Большая часть погибших училась в 8 классе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Во всех учебных заведениях отменены занятия.

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