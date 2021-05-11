Госдума России денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская Государственная дума в ходе пленарного заседания денонсировала соглашение между правительством России и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Об этом во вторник, 11 мая, говорится на официальном сайте нижней палаты.

- В случае направления Россией уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня текущего года, его действие прекратится с января 2022 года, - говорится в пояснительной записке к принятому Госдумой документу.

Напомним, что соответствующий проект закона денонсации соглашения между РФ и Нидерландами внесло в нижнюю палату правительство страны.

В прошлом году российский президент Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15 процентов доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что потребовало корректировки налоговых соглашений с иностранными государствами, в том числе с Нидерландами.

Российское министерство финансов провело несколько переговоров с коллегами из Нидерландов по данному вопросу, но успехом они не увенчались. Российская сторона не поддержала предложенные этим государством подход к изменению соглашения, поскольку он предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.