Гончаренко: обвинения в госизмене предъявлены двум депутатам Рады

На Украине двух депутатов Верховной Рады обвинили в госизмене Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Депутатам украинской Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козак предъявили обвинения в государственной измене. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко у себя в Telegram-канале.

- По моему заявлению ГБР (Госбюро расследований) сообщало, что открыло уголовное дело против Медведчука и Козака. Спасибо Ирине Венедиктовой за то, что подписала подозрение (предъявила обвинение). Медведчук должен сидеть в тюрьме, — написал он, прикрепив фотографию соответствующего документа.

В конце марта 2021 года троим участникам общественного движения "Украинский выбор" ранее возглавляемого Виктором Медведчуком на Украине предъявили обвинение в госизмене. При этом имена и фамилии обвиняемых не упоминаются. В прокуратуре Украины отмечают, что представители движения Медведчука активно участвовали в организации крымского референдума в 2014 году.