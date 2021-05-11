Обыски проходят в доме Виктора Медведчука в Киеве. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Украинский правоохранительные органы проводят обыски в доме руководителя политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом во вторник, 11 мая, пишет местное издание «Зеркало недели», ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины.

Обыски проводят в доме политика на улице Монтажников в Киеве. По информации издания, здесь глава политсовета ОПЗЖ временно проживает со своей семьей, пока в его основном доме идет ремонт. Оцепление вокруг территории дома обеспечивает спецподразделение СБУ «Альфа».

Пресс-секретарь Виктора Медведчука пока что не выходит на связь. Депутат украинской Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что обыски проходят в рамках дела о добыче газа в Крыму. Он утверждает, что обвинения в госизмене предъявлены депутатам украинского парламента Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Ранее Виктор Медведчук неоднократно говорил, что официальные власти Украины пытаются свести деятельность политической оппозиции в государстве к нулю, нередко прибегая к политике запугивания. Напомним, в начале этого года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Медведчука и его супруги.