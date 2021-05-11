Россияне признали специальность врача самой уважаемой профессией

Самой уважаемой россияне назвали профессию врача Фото: Олег ЗОЛОТО

Россияне рассказали, какие профессии вызывают у них больше всего уважения. Оказалось, что самой почитаемой стала специальность врача. За этот вариант проголосовали 59% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру».

На втором месте рейтинга уважаемых профессий оказались учителя. За них проголосовали 40% респондентов. Еще 38% участников исследования выразили уважение спасателям, а 27% - к пожарным, передает RT.

Также в списке самых уважаемых профессий оказались ученые (26%), военнослужащие (22%), инженеры (19%), летчики и машинисты (14%), строители (13%), шахтеры (12%).

Выбирая вариант «Другое» россияне чаще всего указывали, что уважают все профессии, передает газета «Известия».

Напомним, ранее адвокат рассказала, в каких случаях можно попросить повышения зарплаты у руководителя. Специалист отметила, что необходимо учитывать сложность и объем выполняемой работы, а также уровень квалификации, передает телеканал «360».