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Происшествия11 мая 2021 16:47

Мать устроившего стрельбу в казанской гимназии рассказала, как отговаривала сына от покупки оружия

Молодой человек тогда заявил родственникам, что собирается охотиться
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев

Напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев

Фото: СОЦСЕТИ

Мать 19-летнего Ильназа Галявиева, открывшего стрельбу в казанской школе, отговаривала молодого человека от покупки оружия. Однако он только отмахнулся от нее, попросил не лезть не в свое дело и объяснил, что собирается охотиться. В результате никакие уговоры семьи не смогли помешать парню купить себе пятизарядное гладкоствольное ружье Hatsan Escort. Об этом рассказал источник Life.ru.

Как отметил собеседник издания, сейчас женщина находится в шоковом состоянии. О намерении сына отправится в гимназию, где он когда-то учился, она ничего не знала.

В результате осмотра, дома у молодого человека было найдено множество патронов. Жилище до сих пор проверяют саперы, поскольку во время нападения Ильназ использовал также взрывное устройство.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Бывший ученик учреждения пришел в школу и открыл стрельбу. В результате, погибли несколько детей и взрослых. Больше 20 человек пострадали, часть из них госпитализированы и находятся под присмотром врачей, передают «Известия».

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