В Совфеде назвали сроки денонсации Договора по открытому небу

В Совете Федерации назвали сроки денонсации Договора по открытому небу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал сроки денонсации Договора по открытому небу.

- Рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу будет идти в соответствии с графиком Госдумы, а затем Государственная Дума должна не позже, чем через пять дней, этот закон передать, если он будет принят. Совфед должен в течение 14 дней его рассмотреть, — сказал он в эфире телеканала "Вместе РФ".

Он добавил, что все процедуры по денонсации пройдут в конце мая или в начале июня 2021 года.

Напомним, утром 11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Документ был зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.Россия вышла из Договора по открытому небу 15 января 2021 года. В конце 2020 года из него также вышли США.