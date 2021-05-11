Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудник посольства Румынии объявлен персоной нон грата в ответ на высылку из Бухареста российского дипломата. Об этом во вторник, 11 мая, сообщило министерство иностранных дел России на своем официальном сайте.

Сообщается, что помощник атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии должен покинуть территорию России в течение 72 часов.

- Сегодня румынский посол Истрате был приглашен в министерство иностранных дел России, где ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при Посольстве Румынии капитана Илиеску. Этот шаг российская сторона предприняла в ответ на необоснованную высылку румынской стороной помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте, - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт kp.ru, 26 апреля Румыния выслала российского дипломата Алексея Гришаева, заявив, что его действия якобы «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года».