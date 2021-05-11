Пашинян направил соболезнования Путину после стрельбы в школе в Казани

Никол Пашинян направил соболезнования Владимиру Путину после стрельбы в школе в Казани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину соболезнования после стрельбы в казанской школе. В своем письме он отметил, что "глубоко потрясен" новостью о трагедии.

- Особенно прискорбно, что большинство жертв - дети. Позвольте выразить мои искренние соболезнования, слова поддержки родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — приводит тексте письма пресс-служба армянского кабмина.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Бывший ученик учреждения пришел в школу и открыл стрельбу. В результате погибло 9 человек, включая семерых детей. Еще более 20 человек пострадали.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что восемь пострадавших при стрельбе в казанской школе из 21 находятся в тяжелом состоянии. Еще 13 находятся в состоянии средней тяжести.

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"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.