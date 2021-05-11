Израиль объявил об усилении ударов по сектору Газа

Биньямин Нетаньяху объявил об усилении ударов по сектору Газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что власти страны приняли решение усилить удары по сектору Газа.

- Подводя итоги оценки ситуации было решено: увеличить как силу, так и темп атак, — заявил Нетаньяху в своем видеообращении.

Премьер добавил, что ХАМАС не ожидал ударов. Кроме того, он отметил, что ситуация требует терпения со стороны граждан Израиля.

Напомним, примерно 200 ракет было выпущено из сектора Газа по израильским территориям за прошедшую ночь. Система противоракетной обороны "Железный купол" перехватила "десятки из них", сообщили военные. В ответ израильская армия нанесла удар примерно по 130 целям в секторе Газа. В результате этого погибли 15 членов палестинской группировки, которая ответственна за нанесение ударов по Израилю.