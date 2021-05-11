Алина Загитова с болью отреагировала на трагедию в казанской школе

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова с болью отреагировала на трагедию в Казани. В столице Татарстана сегодня, 11 мая, Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175. В результате ЧП - есть погибшие.

- Казань. Соболезную родным и близким, — написала Алина Загитова в «сториз» своего личного Инстаграма.

С Казанью у Алины Загитовой связано немало личного. Именно в этом городе последние годы работал ее папа - бывший хоккеист Ильназ Загитов трудился в системе хоккейного клуба "Ак Барс".

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"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.