Жители Москвы и Петербурга несут цветы и игрушки к постпредствам Татарстана. Фото: кадр из видео

Жители Москвы и Санкт-Петербурга организовали стихийные мемориалы около зданий постоянного представительства Татарстана в своих городах и несут к ним игрушки, цветы и зажигают свечи. Мемориалы организовали в память о жертвах трагедии, которая произошла сегодня в казанской школе. В результате стрельбы, устроенной 19-летним Ильназом Галявиевым, погибли девять человек.

Московский мэр Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

В постоянном представительстве Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщили, что жители города могут почтить память погибших у мемориала, который открывается у здания постпредства.

- С двух часов у нас будет официально открыт мемориал полностью. Под вывеской будет стол и книга соболезнований, - сообщили в постпредстве, чьи слова цитирует агентство ТАСС во вторник, 11 мая.

Кроме того, 12 мая, в день траура, в представительстве Татарстана в российской столице все желающие смогут оставить запись в книге соболезнований.

Как писал сайт Kp.ru, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования после стрельбы в школе в Казани, отметив, что воспринял эту новость с глубокой скорбью и возмущением. Соболезнования также выразил и.о. главы армянского правительства Никол Пашинян – он сообщил, что глубоко потрясен произошедшим.

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