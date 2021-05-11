Госдума рассмотрит законопроект об обороте оружия 12 мая 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Госдумы по безопасности 12 мая 2021 года рассмотрит законопроект об обороте оружия.

"Завтра комитет рассмотрит законопроект об обороте оружия", - сказал собеседник агентства РИА Новости.

Ранее во вторник глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил, что в комитете создана рабочая группа по контролю за оборотом оружия. Она призвана рассмотреть внесенный законопроект, который предусматривает дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретения оружия.

Напомним, 11 мая в Казани злоумышленник открыл стрельбу в гимназии №175. В результате нападения на учебное заведение, погибли девять человек. Семь их них - дети. Всего пострадало 32 человека. Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

Позднее стало известно, что 19-летний преступник ранее учился в этой школе. Перед совершением преступления он сообщил о своих планах в Telegram.

СК возбудил уголовное дело статье массовое убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В Татарстане 12 мая объявлен траур по погибшим.