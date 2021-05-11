Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире11 мая 2021 19:57

Госдума рассмотрит законопроект об обороте оружия 12 мая 2021 года

По мнению депутатов, необходимо разработать дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Госдума рассмотрит законопроект об обороте оружия 12 мая 2021 года.

Госдума рассмотрит законопроект об обороте оружия 12 мая 2021 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Госдумы по безопасности 12 мая 2021 года рассмотрит законопроект об обороте оружия.

"Завтра комитет рассмотрит законопроект об обороте оружия", - сказал собеседник агентства РИА Новости.

Ранее во вторник глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил, что в комитете создана рабочая группа по контролю за оборотом оружия. Она призвана рассмотреть внесенный законопроект, который предусматривает дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретения оружия.

Напомним, 11 мая в Казани злоумышленник открыл стрельбу в гимназии №175. В результате нападения на учебное заведение, погибли девять человек. Семь их них - дети. Всего пострадало 32 человека. Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

Позднее стало известно, что 19-летний преступник ранее учился в этой школе. Перед совершением преступления он сообщил о своих планах в Telegram.

СК возбудил уголовное дело статье массовое убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В Татарстане 12 мая объявлен траур по погибшим.