Омбудсмен Анна Кузнецова возложила цветы к мемориалу погибшим в школе Казани, где произошла стрельба.

Министр образования Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин и уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова возложили цветы к стихийному мемориалу погибшим во время сегодняшней стрельбы в школе №175 в Казани. Столы завалены живыми цветами и игрушками, в мемориальных лампадах горят свечи.

Напомним, утром 11 мая 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пронес в школу №175 огнестрельное оружие и устроил стрельбу. В результате пострадали 21 человека, восемь детей находятся в тяжелом состоянии в клинической больнице города. Жертвами преступления стали девять человек, из которых семь - дети.

12 мая в республике объявлен траур по погибшим.

СК возбудил уголовное дело по факту массового убийства. Преступник задержан. Известно, что несколько недель назад он легально приобрел оружие. Незадолго до совершения преступления Ильназ сообщил о своих планах в соцсетях.