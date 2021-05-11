Путин заслушал доклад Мурашко о помощи пострадавшим при стрельбе в школе в Казани

В республику прибыли психологи и врачи, которые окажут необходимую поддержку пострадавшим и их семьям. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад главы Минздрава Михаила Мурашко о помощи пострадавшим в Казани, где 11 мая житель города устроил стрельбу в школе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Министр здравоохранения Мурашко, находящийся в Казани, доложил президенту Путину о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших", - сказал представитель Кремля.

Ранее министр здравоохранения прибыл в Казань спецбортом МЧС. Он рассказал, что двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Вместе с ним в республику прибыли психологи и врачи, которые окажут необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.

Напомним, во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в школе №175 в Казани погибли семь детей, учительница и сотрудница гимназии. Всего в результате стрельбы, устроенной 19-летним злоумышленником пострадали 32 человека. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Позднее стало известно, что молодой человек получил в конце апреля лицензию и легально приобрел огнестрельное оружие.