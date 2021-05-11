ВМФ России следит за действиями патрульного корабля Франции в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-морской флот России приступили к слежению за действиями патрульного корабля «Командан Биро» военно-морских сил Франции в акватории Черного моря. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает Национальный центр управления обороной.

- Силы и средства Черноморского флота следят за действиями французского патрульного корабля, который сегодня зашел в воды Черного моря, - говорится в сообщении.

До этого французский корабль заходил в Черное море в ноябре 2019 года.

Как писал сайт kp.ru, сегодня российский истребитель Су-30 перехватил и сопроводил три военно-воздушных судна Франции – два самолета «Мираж-2000» и заправщик C-135, который приближались к государственной границе России над акваторией Черного моря.

Вчера российские истребители Су-27 также сопроводили самолеты тактической авиации ВВС Франции, не допустив нарушения госграницы.