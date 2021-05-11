Жители Казани прикрепили табличку «Ты не бог, а гнида» у школы, где произошла стрельба.

Жители Казани прибили табличку «Ты не бог, а гнида» у школы №175, где 11 мая произошла стрельба.

У гимназии родные, близкие и просто неравнодушные жители города устроили стихийный мемориал. На школьных партах около учебного заведения становится все больше цветов и детских игрушек.

Ранее сайт kp.ru опубликовал видео допроса 19-летнего Ильназа Галявиева. Он заявил правоохранителям, что он "бог и людей ненавидит". При этом молодой человек сообщил, что не признает своих биологических родителей, а перестрелку устроил, чтобы уничтожить биомусор.

СК возбудил уголовное дело по статье массовое убийство.

Напомним, что в результате стрельбы в школе пострадали 32 человека. Девять стали жертвами злоумышленника, их которых семь - дети. Двое детей в данный момент находятся в тяжелом состоянии в клинической больнице.

12 мая в Татарстане объявлен траур.