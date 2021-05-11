СБУ подозревает Медведчука в передаче секретных сведений о дислокации войск Украины. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Украинские правоохранители подозревают руководителя политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука в передаче в прошлом году секретных сведений о дислокации подразделений украинских Вооруженных сил находившемуся в России депутату Верховной Рады Тарасу Козаку. Об этом во вторник, 11 мая, сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в ходе брифинга.

- Возбужденное уголовное дело касается и Медведчука, и Козака. Этот эпизод случился в августе прошлого года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда пребывал на территории России, секретную информацию о расположении секретного воинского поздравления Вооруженных сил Украины - о его личном составе и боевой подготовке, - заявил он.

Глава СБУ отметил, что Виктор Медведчук находится на Украине, однако следствие не знает точного места его пребывания. Тарас Козак находится в России и не планирует возвращаться на родину.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в Киеве правоохранители устроили обыски в офисе ОПЗЖ и в доме Медведчука. Генпрокурор страны заявила, что депутатам предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса - о государственной измене и о покушении на разграбление национальных ресурсов.