ХАМАС заявило, что выпустило 130 ракет по Тель-Авиву Фото: REUTERS

«Бригады Иззэддина аль-Кассама» - боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС – объявило о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. Об этом во вторник, 11 мая, пишет палестинский информационный сайт Donia Al-Watan.

В городе в настоящее время звучат сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о ракетном обстреле из сектора Газа. В небе над Тель-Авивом слышны многочисленные разрывы, виден перехват запущенных ракет системой противовоздушной обороны «Железный купол».

Как писал сайт Kp.ru, минувшей ночью из сектора Газа по израильским территориям было выпущено порядка 200 ракет, десятки из них смогла перехватить система ПВО. В ответ армия Израиля нанесла удар примерно по 130 целям в секторе Газа, в результате чего погибли 15 членов палестинской группировки.