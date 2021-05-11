Володин призвал обсудить уход от анонимности в интернете после стрельбы в школе в Казани Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить уход от анонимности в интернете. Об этом спикер нижней палаты написал в своем Telegram-канале во вторник, 11 мая, после трагедии в казанской школе, где при стрельбе погибли девять человек.

Напомним, перед стрельбой убийца - 19-летний Ильназ Галявиев - завёл Telegram-канал и написал в нём о своих планах убить людей в школе.

- Есть предложения уйти от анонимности в сети. Это позволит снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать этот вопрос. Важно сделать все для повышения роли семьи, ее укрепления, а также поддержки организации досуга детей для предотвращения таких трагедий в будущем, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы также предложил ужесточить ответственность за выдачу фиктивных справок в области оборота оружия и сформировать порядок, который бы препятствовал получению оружия людьми с неустойчивой психикой.

Вячеслав Володин отметил, что нижняя палата уже на следующей неделе рассмотри проект закона, ужесточающего практику выдачи лицензий на приобретение оружия.

Как сообщал сайт kp.ru, после сегодняшней трагедии многие эксперты и Уполномоченный по правам человека в России уже заявили о необходимости повысить минимальный возраст для владения оружием в стране до 21 года.

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