Каждый третий участник праймериз «Единой России» к выборам в Госдуму моложе 35 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый третий участник предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов партии на выборы в Государственную думу страны моложе 35 лет. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила пресс-служба фракции.

- Более 30 процентов кандидатов младше 35 лет. Всего к сегодняшнему дню зарегистрировано 5 272 кандидата, которые намерены представлять партию на выборах в нижнюю палату, - говорится в сообщении.

Отмечается, что треть участников праймериз занимается волонтерской деятельностью. На долю волонтеров, общественников и работников социальной сферы приходится 48 процентов зарегистрированных кандидатов.

На участие в предварительном голосовании к выборам в Госдуму также активно заявляются представители малого и среднего бизнеса.

- Они мотивируют свое участие в выборах не тем, чтобы представлять интересы коммерческого сектора. Наоборот, они готовы работать в интересах людей, развивать взаимодействие между государством и частным сектором, - сообщил руководитель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.

Партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы различного уровня уже на протяжении нескольких лет. Участие в праймериз является обязательным для выдвижения от партии. В этом году выдвижение кандидатов началось 15 марта, а регистрация выборщиков, которые смогут голосовать через единый портал государственных услуг, закончится 28 мая.