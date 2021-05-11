Белый дом заявил, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры находятся в России

Белый дом считает, что напавшие на Colonial Pipeline хакеры находятся на территории России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме заявили, что напавшие на компанию Colonial Pipeline хакеры якобы находятся на территории России, и призвали Москву «действовать ответственно». Об этом во вторник, 11 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

- Разведывательное сообщество еще не завершило проведение всестороннего анализа данной ситуации, он продолжается. Учитывая, что хакерская группировка DarkSide, которой, в соответствии с заключением ФБР, приписывается атака, находится в России, эта страна обязана действовать ответственным образом, - заявила она.

Как писал сайт kp.ru, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден накануне говорил, что Вашингтон не располагает свидетельствами о причастности России к кибератаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Советник американского лидера по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл также заявляла, что Белый дом не подтверждает слухи о причастности российской стороны к данной атаке. Она сообщила, что разведывательное сообщество Штатов изучает данный вопрос.

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