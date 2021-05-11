Нетаньяху: сторонники ХАМАС поплатятся жизнью за ракетные атаки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия против Израиля, в частности за многочисленные ракетные обстрелы. Об этом он объявил в обращении к гражданам страны 11 мая, которое транслировали израильские телеканалы.

- После проведенного совещания мы решили, что ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия против Израиля. Я говорю вам сегодня - они поплатятся собственными жизнями. Мы едины против презренного врага, - высказался Нетаньяху.