Королевство Бахрейн одобрило экстренное применение российской вакцины "Спутник Лайт" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти королевства Бахрейн одобрили экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт". Об этом сообщило во вторник Бахрейнское информагентство.

Отмечается, что национальный регулятор проанализировал результаты тестирования препарата, в том числе изучил клинические испытания.

Теперь на начальном этапе жители Бахрейна получат первую дозу российского препарата. Тем временем, российский "Спутник Лайт" стал шестой вакциной против covid-19, одобренной в государстве.

Ранее сайт kp.ru писал, что "Лай" - значит облеченная. То есть, в отличие от полной двухфазной вакцины "Спутник V", разработанной в Центре имени Гамалеи, - легкий вариант содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа. Это позволяет организму человека выработать иммунитет к ковиду после одной прививки.