Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и США создали специальную рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС). Об этом заявила представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс.

По ее словам, работа специалистов также будет заключаться в решении устранения утечки кислорода.

- Корпорация "Роскосмос" образовала комиссию по борьбе с утечкой. И совместная рабочая группа была создана между NASA и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин утечки и потенциального недопущения негативных последствий, - объяснила астронавт Хелмс во время выступления на совете, слова которой цитируют РИА Новости.