Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире12 мая 2021 4:51

ХАМАС выпустило 100 ракет в направлении израильского города Беэр-Шева

Группировка пригрозила более "масштабными" действиями
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий
ХАМАС выпустило 100 ракет в направлении израильского города Беэр-Шева

ХАМАС выпустило 100 ракет в направлении израильского города Беэр-Шева

Фото: REUTERS

Группировка "Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила еще 100 ракет в направлении израильского города Беэр-Шева, расположенного в южной части страны. Такие меры палестинские радикалы назвали ответными в связи с возобновлением ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа.

- Было выпущено 100 ракет по оккупированной Беэр-Шева в ответ на возобновление ударов врага по высотным жилым зданиям. Далее будет масштабней, - говорится в заявлении ХАМАС.