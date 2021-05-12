Долгие поездки на машине грозят водителям варикозными болезнями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Долгая непрерывная поездка в автомобиле не только влияет на утомляемость и организма, но и грозит другими проблемами со здоровьем.

По словам хирурга-флеболога, главврача по медчасти сети ортопедических салонов "Ортека", кандидата медицинских наук Александра Бойкова, статичное положение тела может спровоцировать варикозную болезнь нижних конечностей.

- Водитель долгое время находится за рулем, в статичном состоянии при котором возникает застой в венах нижних конечностей. Соответственно, если у человека есть проблемы с венозным оттоком, <...> это грозит тем, что человек может приобрести такое заболевание, как варикозная болезнь нижних конечностей, – предупредил автомобилистов специалист в беседе на радио Sputnik.