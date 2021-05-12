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Здоровье12 мая 2021 5:30

Долгие поездки на машине грозят водителям варикозными болезнями

Врач предупредил об опасности статичное положение тела
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Долгие поездки на машине грозят водителям варикозными болезнями

Долгие поездки на машине грозят водителям варикозными болезнями

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Долгая непрерывная поездка в автомобиле не только влияет на утомляемость и организма, но и грозит другими проблемами со здоровьем.

По словам хирурга-флеболога, главврача по медчасти сети ортопедических салонов "Ортека", кандидата медицинских наук Александра Бойкова, статичное положение тела может спровоцировать варикозную болезнь нижних конечностей.

- Водитель долгое время находится за рулем, в статичном состоянии при котором возникает застой в венах нижних конечностей. Соответственно, если у человека есть проблемы с венозным оттоком, <...> это грозит тем, что человек может приобрести такое заболевание, как варикозная болезнь нижних конечностей, – предупредил автомобилистов специалист в беседе на радио Sputnik.

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