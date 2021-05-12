МИД: В 2020 году большинство кибератак на Россию совершались из США, Германии и Нидерландов Фото: Александр КОЦ

В 2020 году большая часть кибератак на Россию совершались с адресов в США, Германии и Нидерландов. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

- Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Нацкоординационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в прошлом году было зафиксировано из адресного пространства Соединенных Штатов, Германии и Нидерландов, - рассказал Сыромолотов РИА Новости.