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В мире12 мая 2021 6:05

МИД: В 2020 году большинство кибератак на Россию совершались из США, Германии и Нидерландов

Многие из атак были нацелены на объекты, связанные с разработками вакцин
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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МИД: В 2020 году большинство кибератак на Россию совершались из США, Германии и Нидерландов

МИД: В 2020 году большинство кибератак на Россию совершались из США, Германии и Нидерландов

Фото: Александр КОЦ

В 2020 году большая часть кибератак на Россию совершались с адресов в США, Германии и Нидерландов. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

- Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Нацкоординационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в прошлом году было зафиксировано из адресного пространства Соединенных Штатов, Германии и Нидерландов, - рассказал Сыромолотов РИА Новости.