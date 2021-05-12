Оливер Стоун заявил, что США и Запад "ведут войну" против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и другие страны Запада ведут кампанию против России в течение уже продолжительного времени, которая похожа на войну. Об этом заявил известный американский кинорежиссер, сценарист, автор нескольких книг и обладатель трех "Оскаров" Оливер Стоун.

- Против России на протяжении долгого времени идет кампания, ведется война. Она началась, опять-таки, со Штатов примерно в 2006-2007 году, когда он произнес эту речь в Мюнхене, - сказал 74-летний Стоун в интервью для газеты The Washington Post. Говоря о речи Стоун имел в виду выступление российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года.