Власти Индии требуют прекратить сброс тел погибших в священную реку Ганг Фото: REUTERS

Власти Индии требует немедленно прекратить сброс тел умерших в реку Ганг, которая считается священной для местного населения. Об этом сообщил министр по управлению водными ресурсами страны Гаджендра Сингх Шекхават.

«Мы серьезно отнеслись к проблеме захоронения трупов в реке Ганг и ввели меры по ее запрещению», - заявил глава ведомства.

По его словам, правительство Индии через Национальную миссию по очистке Ганга, а также районные власти обеспечит утилизацию всех неопознанных тел в соответствии с протоколом.

Напомним, в Индии несколько дней ставились рекорды по количеству умерших от коронавирусной инфекции. Как писал сайт kp.ru, тела погибших сжигают прямо на улицах.

Накануне появилось сообщение об обнаружении в городе Буксар в реке Ганг по меньшей мере 30 тел людей, умерших от коронавируса. В администрации округа сообщили, что трупы могли приплыть из соседнего штата, но, по словам жителей, люди из расположенных на берегу селений просто выбрасывают тела скончавшихся в реку. Обусловлено это высокими ценами на кремацию и сооружение специальных погребальных костров.